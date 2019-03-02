Beşiktaş'ı 2013-2015 yılları arasında iki sezon çalıştıran ve son olarak Arabistan ekibi Al İttihad tarafından görevine son verilen Slaven Bilic, Siyah-Beyazlı takımla adının anılmasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Sportske isimli internet sitesinde yer alan habere göre Şenol Güneş'in A Milli Takım'la gelecek sezon için sözleşme imzalamasının ardından yeniden Kartal'ın başına geçeceği konuşulan Hırvat çalıştırıcı, konuyla ilgili olarak "Beşiktaş'ta harika zamanlarım geçti ve kulüple müthiş ilişkilerim vardı. Ben oradan olumsuz bir durum olduğu için ayrılmadım. İki yıllık sözleşmem vardı ve o sözleşmem sona erdi. Beşiktaş'ta olumsuz, kötü bir etki bıraksaydım sanırım şu anda teknik direktörlük için adım geçmezdi" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'daki kariyerine dair de konuşan tecrübeli teknik adam, "Arabistan'da futbola yönelik yatırımların dozajı arttı. Arabistan'a para için hiçbir oyuncu gelmiyor. Güney Amerika ve Afrika'dan çok kaliteli genç futbolcular artık Arabistan'a geliyor. Federasyon yabancı kontenjanını 8'e çıkarttı ve ülkede futbol kalitesi de yükselmeye başladı. Arabistan'daki şu anki durum, Türkiye'de çalışmaya başladığım ilk dönemleri bana hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Bilic, Arabistan'da futbolun çok popüler olduğunu belirterek sözlerini şöyle noktaladı: "Futbola olan ilginin çok yüksek olması yatırımları da bir anlamda mecbur kılıyor. Al-Hilal ile oynadığımız maça 60 bin kişi geldi. Diğer maçlarımızı 45-50 bine oynadık. Ülkedeki statlar çok modern ya da kaliteli değil, bu doğru. Hakemler, Avrupa'dan geliyor. Mazic, Clettenburg, Ivan Bebek Arabistan'da maç yönetiyor ve TV'de çok fazla uzman, futbol eleştirmeni var."