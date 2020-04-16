Beşiktaş'ta 3 milyon Euro'luk maaşıyla en çok kazanan isimlerden biri olan Domagoj Vida'ya talip var. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in çalıştırdığı Championship ekibi West Bromwich Albion'un Hırvat stopere talip olduğunu yazdı… Sezon sonunda Premier Lig'e yükselmek için büyük avantaja sahip olan Albion'un tecrübeli oyuncu için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi. Öte yandan Beşiktaş yönetimi, yıllık 3 milyon Euro alan Vida’nın maaşını 2 milyon Euro'ya düşürmek için temaslarını sürdürüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri