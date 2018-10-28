Kötü günler yaşayan Fenerbahçe'de derbi öncesi bir şok daha yaşandı. Hakem Hüseyin Göçek'in verdiği penaltı kararının ardından yoğun itirazlarda bulunan Islam Slimani kırmızı kartla cezalandırıldı. Golcü isim, önümüzdeki hafta sarı-lacivertli takımın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçta sahada olamayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ