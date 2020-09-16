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Slovenya'da Melania Trump'ın yakılan ahşap heykelinin yerine yenisi dikildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Slovenya kökenli eşi First Lady Melania Trump'ın memleketi Sevnica'da, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde yakılan ahşap heykelinin yerine yenisi dikildi. Bu kez heykelin bronzdan yapıldığı açıklandı

Melania Trump heykeli
BBC TÜRKÇE
- EPA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Slovenya kökenli eşi First Lady Melania Trump'ın memleketi Sevnica'da, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde yakılan ahşap heykelinin yerine yenisi dikildi.

Bu kez heykelin bronzdan yapıldığı açıklandı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre yeni heykel, orijinali gibi Berlin'de yaşayan Amerikalı sanatçı Brad Downey ve Melanie Trump'la aynı hastanede doğan boru döşeme ustası ve marangoz Ales Maxi Zupevc'in işbirliğiyle yapıldı.

Brad Downey, kaide olarak aynı kütüğe oturtulan heykele zarar vermenin artık daha zor olduğunu söyledi.

Downey, önceki heykelin Donald Trump'ın politikalarına tepki olarak yakıldığına inandığını belirtti.

Polis heykeli yakan kişi ya da kişilerin bulunamadığını açıklamıştı.

'Ben yakmadım'

Brad Downey, heykeli reklam için kendisinin yaktırdığı iddiaları ilgili olarak da "Heykeli ne ben yaktım. Ne de bunun için birisini tuttum" dedi.

Temmuz 2019'da dikilen eski heykelden geriye kalanlar Slovenya'nın Koper kasabasındaki bir sanat galerisinde sergileniyor.

Downey'nin çektiği bir belgeselde heykeli nasıl yaptığını anlatan Zupevc ise şunları söylemişti:

"Taşlama makinesini fişe takıp işe koyuldum. Çalıştım, hatalar yaptım. Saçını, gözlerini bitirdim. Kardeşimi çağırdım. 'Bizim garsonun aynısı' deyince 'Tamam oldu' dedim."

Melania Trump, ABD'ye göç etmeden önce garsonluk yapmıştı.

'Şirinler'e benziyor'

Zupevc'in ahşap heykeli birçoklarında naif bulunmuştu.

Heykel, sosyal medyada alay konusu olmuş, birçok kişi bunun "Melanie Trump dışında her şeye benzediğini" öne sürmüştü. Heykeli Şirinler'deki cücelere, kargalara ve Meryem Ana'ya benzetenler olmuştu.

Birçoklarına göreyse heykelde Melanie Trump'ı çağrıştıran tek şey First Lady'nin Trump'ın 2016'daki yemin töreninde giydiği cam göbeği mavisi yün paltosu.

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