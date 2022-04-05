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Slovenya da Rus diplomatları sınır dışı ediyor

Slovenya da Rus diplomatları sınır dışı ediyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Slovenya, Ukrayna ile dayanışma göstergesi olarak ülkede bulunan 33 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

Slovenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus diplomatların sınır dışı edilme kararının, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile "uyumlu" hareket etme amacı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, Rus diplomatlara Slovenya’yı terk etmeleri için 10 gün verildiği kaydedildi.

Alman hükümeti, Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlerinin ardından Rusya'ya yanıt olarak 40 Rus diplomatını "istenmeyen kişi" ilan etti. Fransa da ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ulusal güvenlik gerekçesiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, beş Rus diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu.