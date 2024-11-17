Slovenya'da sis nedeniyle uçak düştü! 3 kişi öldü

Slovenya'da düşen küçük uçakta 3 kişi öldü
Slovenya'da yoğun sis nedeniyle küçük bir uçak düştü. Düşen uçakta 3 kişi hayatını kaybetti.
Slovenya'nın kuzeydoğusunda etkili olan sis nedeniyle düşen küçük uçakta 3 kişi hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamada, Prekmurje bölgesinde panoramik uçuş için havalanan Cessna Skyhawk tipi uçağın yoğun sis nedeniyle düştüğü belirtildi.
Uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçağın bir futbol sahası yakınlarına düştüğü aktarıldı.
Yerel medyadaki haberlerde de uçağın 4 kişiyle havalanmasının planlandığını ancak bu kişilerden birinin son anda uçağa binmekten vazgeçtiği kaydedildi.