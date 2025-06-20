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        Haberler Dünya Slovenya, İran'daki diplomatlarını tahliye etti - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Slovenya, İran'daki diplomatlarını tahliye etti

        Slovenya, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar üzerine İran'daki diplomatik personelini tahliye etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 00:14 Güncelleme: 20.06.2025 - 00:16
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        İran'daki diplomatlarını tahliye etti
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        Slovenya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tahran'daki büyükelçi ve büyükelçilikte çalışan iki diplomat ile ailelerinin tahliye edildiği bildirildi.

        Açıklamada, İran'daki konsolosluk hizmetlerinin de durdurulduğu belirtilerek, "Bu, geçici bir geri çekilme olup Slovenya vatandaşlarından oluşan atanmış personeli kapsamaktadır. Alınan önlem tamamen güvenlik nedenlidir ve Slovenya ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerde ya da büyükelçiliğin statüsünde herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Büyükelçilik, ev sahibi ülkenin yetkili makamlarıyla temaslarını sürdürmeye ve sahadaki gelişmeleri izlemeye devam edecek, şartlar uygun hale geldiğinde yeniden diplomatik varlığını tesis edecektir" ifadeleri kullanıldı.

        İsrail'den Slovenya vatandaşlarının tahliyesine yönelik faaliyetlerin Avrupa Birliği (AB) koordinasyonunda sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, Ürdün'den de iki Slovenya vatandaşının tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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