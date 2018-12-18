2012-2013 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Sneijder, sarı-kırmızılı taraftarın sevgilisi olmuştu. Galatasaray'da forma giydiği 4,5 yılda 175 maça çıkan, 46 gol atan ve ortraya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan Hollandalı yıldızla yollar 2017-18 sezonu başında karşılıklı anlaşarak ayrılmıştı.
Sneijder'in Galatasaray'a geri dönebileceği haberleri çıkmış ve Fatih Terim'in "Sneijder adı geçtiğinde bizim ancak yüzümüz güler" açıklaması yapmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler Hollandalı futbolcunun cephesine dönmüştü. Sneijder'in menajeri Guido Albers katıldığı radyo programında flaş bir açıklama yaptı.
Radyospor'a açıklamalarda bulunan Albers, Sneijder'in Galatasaraya dönme konusuna sıcak baktığını ve Galatasaray'ın istemesi konusunda bunun konuşulacağını dile getirdi.
Hollandalı yıldızın 6 aylık sözleşmesi bulunduğunu belirten Albers, "Ocak ayında dönecek' demek zor olur. Galatasaray’ın bunu müzakere etmesi lazım. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Wesley Sneijder çok açık. Ocak ayı için transfer zor. Çünkü halen sözleşmesi var" ifadelerini kullandı.
Şu ana kadar herhangi bir transfer teklifinin gelmediğini kaydeden Albers, "Galatasaray bir teklif hazırlayabilir. Bu teklifi Sneijder’in kulübüne götürürüz. Sneijder, Galatasaray’a gelmeye açık. Bunu söyleyebilirim. Galatasaray şu ana kadar transfer için herhangi bir teklif getirmedi. Galatasaray bizimle bağlantıya geçmedi." dedi.
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel, geçen günlerde Sneijder için sarı-kırmızılı yönetimin harekete geçtiğini haberleştirmişti. Belhanda’yı orta sahanın ortasında görevlendiren Terim, bir türlü kendisinden beklenen performansı alamadığı için Faslı oyuncuyu gözden çıkardı. 28 yaşındaki oyuncunun yerine daha etkili olabilecek Sneijder’ı takımında görmek isteyen Terim, yönetime de bu yönde rapor bildirdi.
Öte yandan Emre Akbaba'nın ikinci yarıda dönüşünü de bekleyen tecrübeli hocanın, Belhanda'ya ihtiyacının olmadığı yönünde rapor verdiği belirtildi. Bonuslar hariç yılda 3 milyon 350 bin Euro net ücret alan Belhanda’nın hem maliyetinden kurtulmak hem de üste para alabileceğini düşünen yönetim, Sneijder’ın forma giydiği Al Gharafa kulübüne takas teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
Katar ekibiyle sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı oyuncuya karşılık Belhanda artı bir miktar para talep etmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, bu sayede hem taraftarların sevgilisi Sneijder’i yeniden kadroya katıp hem de başka transferlerde kullanmak üzere kasasına para koymayı hedefliyor.
34 yaşındaki Sneijder’a 2 milyon Euro önermeyi planlayan yönetim böylece maaş bütçesinden de 1 milyon 350 bin Euro tasarruf sağlamayı amaçlıyor.
FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?
Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, eski futbolcuları Felipe Melo ve Wesley Sneijder'in transferi konusunda şu ana kadar herhangi bir girişimlerinin olmadığını anlatarak, "Melo ve Sneijder bize çok emeği geçmiş büyük oyuncular. Şartlar ne getirir bilmiyorum ama şu ana kadar bu konuda bir temasımız olmadı. Ancak onlarla temasımız olması gerekmiyor. Çağırsak geleceklerini biliyoruz. Onların ismini söyleyince bile yüzüm gülüyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Bu sezon 11 maçta görev yapan Sneijder, bu mücadelelerde 6 gol atmıştı. Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 124 Süper Lig, 23 UEFA Şampiyonlar Ligi, 22 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa ve 2 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında taraftarların önüne çıktı.
Görev aldığı bu maçlarda 46 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Sneijder, Galatasaray'ın attığı çok sayıda golün de hazırlayıcısı oldu.
Sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde hiç kırmızı kart görmeyen Hollandalı futbolcuya, hakemler toplamda 29 kez sarı kart çıkardı.
8 KUPA KAZANDI
Wesley Sneijder, Galatasaray kariyerinde 8 kupa kazandı. Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı takım ile 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Galatasaray ile 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 sezonlarında Türkiye Kupası'nı havaya kaldıran Sneijder, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında da TFF Süper Kupa'yı kazanan kadroda bulundu.
UNUTULMAZ GOLLER ATTI
Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği sürede unutulmaz gollere imza attı.
Hollandalı futbolcunun, Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda sahalarında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri karşılaşmada ceza sahası dışından attığı goller ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2012-2013 sezonunda Juventus'u 1-0 mağlup ederek tur atladıkları karşılaşmada kaydettiği gol, taraftarların hafızasında yer aldı.
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