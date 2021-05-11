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SOCAR Türkiye esnek çalışma modeline geçiyor

SOCAR Türkiye, çalışanlarının ofiste, uzaktan veya hibrit modelde çalışmasına olanak tanıyan ‘İşte Yenilik’ uygulamasını devreye almaya hazır. Uzaktan ve hibrit modelde çalışanlar işlerini ofis dışından yürütebilirken, İstanbul’da ikamet etme zorunlulukları bulunmayacak. Uzaktan çalışma modelinde, çalışanlar iş süreçlerine bağlı olarak haftada en fazla bir gün, hibrit modelde ise en fazla üç gün ofiste çalışabilecek.

SOCAR Türkiye esnek çalışma modeline geçiyor
HABERTURK.COM

SOCAR Türkiye, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl uzaktan çalışma sistemine geçmesinin ardından, kalıcı olarak esnek çalışma modelini devreye almaya hazırlanıyor. Yeni uygulamayla çalışanların iş özel yaşam dengesini sağlamayı amaçlayan SOCAR Türkiye, yeni nesil çalışanlar için tercih edilen işveren olmayı da hedefliyor.

Yeni çalışma sistemi, SOCAR Türkiye’nin faaliyet gösterdiği lokasyonlara göre farklı etaplarda hayata geçirilecek. İlk olarak şirketin İstanbul Vadistanbul’daki merkez ofisinde uygulamaya konacak uygulamanın diğer grup şirketlerinde ve lokasyonlarda yaygınlaştırılması planlanıyor.

Uygulamada, uzaktan ve hibrit modelde çalışanlar işlerini ofis dışından yürütebilirken, İstanbul’da ikamet etme zorunlulukları bulunmayacak. Uzaktan çalışma modelinde, çalışanlar iş süreçlerine bağlı olarak haftada en fazla bir gün, hibrit modelde ise en fazla üç gün ofiste çalışabilecek. Fiziksel olarak ofiste bulunması zorunlu olan çalışanlar ise haftanın beş günü klasik modelde çalışmaya devam edecek.

ÇALIŞANLARLA BİRLİKTE GELİŞTİRİLDİ

SOCAR Türkiye’nin yeni düzene çevik bir şekilde uyum sağladığını ifade eden SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal Hizmetler Başkanı Sibel Uğur, “Pandemi döneminin getirdiği bazı zorunluluklar nedeniyle çalışma yaşamında da bazı değişiklikler yapılması gerektiğini gördük. En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın sağlığı için geçtiğimiz yıl Mart ayından itibaren birçok şirketten önce başlattığımız evden çalışma sistemi, verimliliğin arttığı ve çalışanların daha mutlu olduğu bir dünyanın kapılarını araladı. Bu zorlu dönemde de Türkiye için üretmeye ve çalışmaya kesintisiz devam ettik. Yıllar içinde dijitalleşme ve güçlü teknolojik altyapı için yaptığımız yatırımların faydasını, özellikle uzaktan çalışma sürecinde gördük. Çalışanlarımızdan da trafikte zaman harcamadıkları için daha az yoruldukları, stres yönetiminin kolaylaştığı, iş ve özel yaşam dengesi açısından daha mutlu olduklarına dair geri bildirimler aldık. Bundan aldığımız güç ve evden çalışmayı destekleyen teknolojilerimiz sayesinde, esnek çalışma modeline kalıcı olarak güvenle adım atıyoruz” diye konuştu.

‘İşte Yenilik’ uygulamasını tüm grup çalışanlarıyla birlikte karar vererek geliştirdiklerini aktaran Uğur, çalışan odaklı bir dönüşüm geçirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Esnek çalışma modelimizi herhangi bir danışmanlık almadan, tamamen şirket içi kaynaklarımızla geliştirdik. Farklı faaliyet alanlarımız olduğu için birden fazla çalışma modeline ihtiyaç duyduk. Öncelikli hedefimiz ise çalışanlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak bir sistem kurmak oldu. Adaptasyon süreçlerini kolaylaştıracak çözümler geliştirdik. Evdeki çalışma ortamlarını iyileştirmeleri için çalışanlarımıza ‘Esnek Çalışma Desteği’ de sağlanacak. Bu destekle çalışanlarımızın çalışma ortamlarını daha ergonomik hale getirmelerine, internet ve diğer gereksinimlerini karşılamalarına olanak sunacağız. Bu uygulamanın aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerimize de enerjinin verimli kullanımı ve karbon ayak izinin azaltılması kapsamında katkı sağlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz.”

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