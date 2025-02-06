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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel 8-11 Şubat 2025: Bu hafta ŞOK'a hangi ürünler geliyor, hangi ürünler indirimde?

        ŞOK 8-11 Şubat aktüelini yayınladı! Bu hafta ŞOK'a hangi ürünler geliyor?

        ŞOK, 8-11 Şubat 2025 aktüelini yayınladı. Bu hafta markete; epilasyon aleti, saç düzleştirici tarak, erkek bakım seti, ayakkabılık gibi birçok ürün geliyor. İşte, şok 8-11 Şubat 2025 aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 17:10 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:11
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        ŞOK, 8-11 Şubat arasında geçerli olacak kataloğunu yayınladı. Bu hafta markete; epilasyon aleti, çocuk oyuncakları, akü, temizlik malzemeleri, saç düzleştirici tarak, erkek bakım seti, ayakkabılık gibi birçok ürün geliyor. İşte, şok 8-11 Şubat 2025 aktüeli...

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        ŞOK AKTÜEL 8-11 ŞUBAT 2025

        Minderli Düşer Kapaklı Ayakkabılık 999 TL,

        İkili Sehpa 499 TL

        12V 60A Akü 2.190 TL,

        3 litre Radyatör Antifirizi 119 TL,

        5 litre Oto Cam Suyu 79,95 TL,

        Oto Cam Sileceği 49,95 TL

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        ŞOK AKTÜEL 8-11 ŞUBAT 2025

        Dyson Supersonc iyonlu saç kurutma makinesi 13.999 TL

        Multigroom erkek bakım seti 1.299 TL

        YUI epilasyon aleti 2.899 TL

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