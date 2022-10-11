Sokakta eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!

Konya'nın Karatay ilçesinde, 9 Ekim günü saat 13.30 sıralarında, Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde meydana geldi.
KAYINBİRADERİ BIÇAKLA SALDIRDI
DHA'da yer alan habere göre sokakta tartıştığı kayınbiraderi Ramazan Dizman'ın (34) bıçaklı saldırısına uğrayıp, kanlar içinde kalan Süleyman Durmuş (48), koşarak yakındaki iş yerine sığındıktan sonra yere yığıldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Durmuş, hayatını kaybetti.
CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Süleyman Durmuş'un cenazesi, Konya Şehir Hastanesi'ndeki otopsi sonrası teslim alınarak defnedildi.
KAÇARKEN MONTUNU YAKMIŞ
Saldırı sonrası kaçan Ramazan Dizman'ın, caddedeki inşaata girdiği ve üzerindeki montu yaktığı belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan Dizman, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
"ALACAK VERECEK MESELESİ VARDI"
Dizman, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Dizman'ın, ifadesinde "Eniştem ile aramızda daha önceden alacak-verecek meselesi vardı. Borç meselemiz yüzünden ablam ve eniştemin araları açıldı. Bu yüzden tartışıp, kavga ettik" dediği öğrenildi.
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