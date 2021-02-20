Şoke eden iddia: "Kendisini duvara vura vura öldü!" 0:00 / 0:00

AA

Bursa'nın Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi Gedikbahçesi Sokak'ta aile içi kavga ihbarı üzerine gittikleri evde, ölü buldukları Saniye Kaçar'ın (66) ağabeyi E.Ç. (69) ile yengesi G.Ç'yi (55) gözaltına alan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sorgusunu tamamladı.

"KAVGA SIRASINDA YERE DÜŞTÜ" DEDİLER

AA'da yer alan habere göre çapraz sorguda, darp ettikleri Kaçar'ın kavga sırasında yere düştüğünü ve hayatını kaybettiğini itiraf eden ağabey ve yenge, Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi.

"KENDİSİNİ DUVARA VURARAK ÖLDÜ"

Emniyet ve sağlık ekiplerinin yatakta ölü bulduğu, vücudunda darp izleri olduğu belirlenen Saniye Kaçar'ın (66) aynı evde yaşayan ağabeyi ve eşi gözaltına alınmış, şüphelilerin ifadelerinde ise, "Kaçar'ın psikolojik sıkıntısı olduğu için kendisini duvara vurduğunu" öne sürdüğü belirtilmişti.