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Ethereum'un en büyük rakibi olarak görülen Solana'nın ağı, yaşanan yoğunluk sebebiyle yaklaşık 20 saat boyunca offline oldu. Bu esnada blockchain üzerinde onaylama yapılamadı. İşlemler durdu.

Söz konusu yoğunluğa Grape Protocol'ün Solana ağı üstünden sunduğu tokenlerın neden olduğu düşünülüyor.

Bu sabah Solana ağı yeniden online olurken Solana fiyatları da kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti. Söz konusu arıza öncesi 271 dolar civarında seyreden Solana, gece saatlerinde 144 dolara kadar düştü.

SON 1 AYDA YÜZDE 156 YÜKSELDİ

Sorunun giderilmesiyle bu sabah 166 doları gördü.

Solana son yaşadığı kayba rağmen son 1 ayda yüzde 156 yükseldi. 2021'deki yükselişi ise yüzde 8704 oldu. Uzmanlar Solana ağının henüz beta modunda olduğunu ve bu tip sorunların geliştirilme aşamasında yaşanabileceğini belirtti.