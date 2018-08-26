Solihull Moors - Wrexham maçı rakamları

İngiltere Ulusal Lig maçında Solihull Moors ile Wrexham, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Solihull Moors 10 puanla 10. sırada, Wrexham 14 puanla 1. sırada bulunuyor. Solihull Moors son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Wrexham son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 748. İddaa'da Solihull Moors kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Wrexham kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Solihull Moors son haftadaki Gateshead müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Wrexham ise Chester maçında 2-0 kazandı.

Solihull Moors, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Wrexham ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wrexham, 6 gol atarken 1 gol yedi.

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