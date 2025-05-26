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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Solskjaer'den çıldırtan hamleler! - Beşiktaş Haberleri

        Solskjaer'den çıldırtan hamleler!

        Beşiktaş, bu sezon evindeki son maçta Çaykur Rizespor'a mağlup olurken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in değişiklikleri tartışma konusu oldu.

        Giriş: 26.05.2025 - 11:59 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:59
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        Solskjaer'den çıldırtan hamleler!
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        Süper Lig'de 3. sırayı hedefleyen Beşiktaş, Samsunspor'un Trabzonspor deplasmanında berabere kaldığı hafta Çaykur Rizespor'a sahasında mağlup olarak taraftarını kahretti.

        Tek tesellisi, Adana Demirspor'un Başakşehir'i yenmesinin ardından 4. sırayı ve Avrupa Ligi ön elemesini garantilemek olan siyah-beyazlılar, 3. şansını ise son haftaya bıraksa da zora soktu.

        Beşiktaş'ta eleştirilerin odağındaki isim futbolcular dışında Ole Gunnar Solskjaer'di.

        Norveçli hocanın maç içindeki hamleleri çok konuşulurken özellikle 90. dakikada yaptığı değişiklikler tepki çekti.

        Solskjaer, son dakikada Jonas Svensson'un yerine Yakup Arda Kılıç'ı, Felix Uduokhai yerine ise Emirhan Topçu'yu oyuna soktu.

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        1 dakika sonra ise Taha Şahin'in sağda Emirhan Topçu'yu geçerek içeri çevirdiği topu Yakup Arda Kılıç ıskalarken Ali Sowe, Rizespor'u öne geçirdi.

        Soslkjaer'in oyuna yeni aldığı 2 ismin hataları dikkat çekerken skor 1-1'ken savunmaya yaptığı bu hamleler de eleştirilerin hedefi oldu.

        Gol atamasa da ilk yarıda takımın en çok pozisyona giren ismi olan Keny Arroyo'nun da 53. dakikada oyundan çıkması da Solskjaer'in tepki çeken hamlelerinden birisiydi.

        Beşiktaş, Süper Lig'de evinde son 6 maçta 3 galibiyet ve 3 de yenilgi aldı. Siyah-beyazlıların 3. olması için Bodrumspor'u deplasmanda yenmesi ve Samsunspor'un da evinde Kayserispor'a puan kaybetmesi gerekecek.

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