Bu sezon devre arasına 35 puanla 6. sırada giren Manchester United'da Premier Lig'in 17 maçlık periyodunda takımın başında bulunan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun görevine Liverpool maçından sonra son verildi. Mou'nun gönderilmesinden sonra Kırmızı Şeytanlarda menajerlik koltuğuna Norveçli Ole Gunnar Solskjaer getirildi. Solskjaer yönetiminde 3 maça çıkan Paul Pogba, adeta kendini buldu!

İki sezon önce 105 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olan Pogba, aynı sene Jose Mourinho'nun takıma geçmesinin ardından beklentileri bir türlü karşılayamamıştı. Portekizli menajer ile sorunlar yaşayan, dönem dönem disiplinsiz davranışlar yapan Fransız yıldız, Mourinho ile girdiği savaşı kazandı ve takımda kaldı. Jose Mourinho'nun görevine son verilirken yerine Solskjaer getirildi.

Alex Ferguson'un eski öğrencilerinden olan Ole Gunnar Solskjaer'in getirilmesinden sonra 3 maçta 3 galibiyet elde eden Manchester United'da Norveçli'nin getirdiği pozitif hava takıma da yansıdı.

MOURINHO İLE 14 MAÇTA 3 GOL 3 ASİST, SOLSKJAER İLE 3 MAÇTA 4 GOL 3 ASİST

Mourinho ile Premier Lig'de bu sezon 14 maça çıkan Paul Pogba sadece 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Takımın başına yeni gelen ve henüz 3 maçta görev alan Solskjaer ile beklenen performansına kavuşan Fransız yıldız 3 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak son 3 maçta da takımının kazanmasında önemli rol oynadı.

MAÇ SONUNDA ADINI BİLE ANMADI

Maç sonrasında kısa bir değerlendirme yapan Fransız yıldızın Jose Mourinho'nun adını anmaması da dikkat çekti. Oynadıkları oyun tarzıyla ilgili konuşan Pogba, "Eski teknik direktörümüzle de maçlar kazandık ama farklı bir stilde oynuyorduk. Artık daha ofansif oynuyoruz ve daha fazla şans yaratıyoruz. Bizim oynamak istediğimiz taktik bu." ifadelerini kullandı.

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