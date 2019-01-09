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Norveçli teknik adamı mart ayı ortalarına kadar zorlu bir fikstür bekliyor. Lig ve kupada Arsenal ile iki kez karşılaşacak olan Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile çeyrek finale çıkma mücadelesi yapacak.