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Eski koca evi bastı, yeni sevgili ile bıçaklı düello kanlı bitti

Osmaniye'de boşandığı eşinin evine gelen Erkan U. bıçakla dehşet saçtı. Erkan U. evde, eski eşinin yeni sevgilisi Kürşad Sade ile karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada birbirlerine bıçakla saldıran şahıslar yaralandı. Göğsünden ve kalbinden yaralanan Kürşad Sade, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Erkan U. ise olayın ardından polise teslim oldu. Kavga esnasında Fatma Pınar K.'nin 2 çocuğunun evde olduğu ve olayın çocukların gözü önünde yaşandığı öğrenildi

SON DAKİKA! Eski koca evi bastı, bıçaklı düello kanlı bitti - 3. Sayfa Haberleri
Eski koca evi bastı, bıçaklı düello kanlı bitti
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İHA

Osmaniye'de boşandığı eşinin evine gelen Erkan U., eski eşinin yeni sevgilisi Kürşad Sade'yi bıçaklayarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Aziz Mahmud Hüdayi Caddesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, binanın 5'inci katında oturan Fatma Pınar K. adlı kadının evinden kavga sesleri geldi. Bir süre sonra sesler kesilince bu kez binaya Fatma Pınar K.'nın kısa süre önce boşandığı eşi Erkan U. geldi. Erkan U.'nun eve girmesinin hemen ardından evden tekrar kavga sesleri yükseldi.

BIÇAKLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Erkan U. boşandığı eşi Fatma Pınar K.'nın evinde erkek arkadaşı Kürşad Sade isimli adamı görünce eski eş ve yeni sevgili arasında kavga çıktı. Kavga esnasında birbirlerine bıçakla saldıran Erkan U. ve Kürşad Sade aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri geldi. Aldığı bıçak darbeleriyle göğsünden ve kalbinden yaralanan Kürşad Sade, ağır yaralı şekilde ambulansla Osmaniye'deki özel bir hastaneye aldırılarak tedavi altına alındı. Kürşad Sade, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARIN GÖZLERİ ÖNÜNDE YAŞANMIŞ

Boşandığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldüren ve kendisi de kavgada bıçaklanarak yaralanan Erkan U. ise olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek polise teslim oldu. Eski eşinin yaralandığı yeni erkek arkadaşının ise hayatını kaybettiği olayda, kavga esnasında Fatma Pınar K.’nın 2 çocuğunun evde olduğu ve olayın çocukların gözü önünde yaşandığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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