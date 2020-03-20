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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2.7 puanlık artış ile yüzde 13.7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 3.1 puanlık artış ile yüzde 16'ya yükseldi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre istihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 658 bin kişi azalarak 28 milyon 80 bin kişi, istihdam oranı ise 1.7 puanlık azalış ile yüzde 45.7 oldu.

DÖRT GENÇTEN BİRİSİ İŞSİZ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta ise işsizlik oranı bir önceki yıla göre 5.1 puan artarak yüzde 25.4'e yükseldi, istihdam oranı ise 1.9 puan azalarak yüzde 33.1'e düştü.

Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 44.4 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yıla göre 1.5 puanlık artışla yüzde 26'yı buldu.

2019 yılında, istihdam edilenlerin yüzde 18.2'si tarım, yüzde 19.8'i sanayi, yüzde 5.5'i inşaat, yüzde 56.5'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1.6 puan, sanayi sektörünün payı 0.1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0.2 puan, inşaat sektörünün payı 1.4 puan azaldı.