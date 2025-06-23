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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 2025-2026 sezonu 3. Lig'de gruplar belli oldu! - Futbol Haberleri

        2025-2026 sezonu 3. Lig'de gruplar belli oldu!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig, Bölgesel esaslar doğrultusunda oluşturulan 4 grupta oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 18:00 Güncelleme: 23.06.2025 - 18:34
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        3. Lig'de gruplar belli oldu!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunda 3. Lig gruplarını açıkladı.

        Yapılan açıklama şu şekilde:

        TFF Yönetim Kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda, 3. Lig Kulüpler Birliği’nin yazılı talebi doğrultusunda, 2025-2026 Sezonunda TFF 3.Lig’in bölgesel esaslar doğrultusunda oluşturulmuş 4 grupta oynatılmasına karar vermiştir.

        2025-2026 Sezonunda TFF 3. Lig Grupları aşağıdaki şekilde olacaktır.

        Ligde gelecek sezon gruplar şöyle olacak:

        1. GRUP

        1923 Mustafakemalpaşa Kulübü, Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri, Bulvarspor, Bursa Nilüfer Futbol, Çankaya Spor Kulübü, Çorluspor 1947, Edirnespor, Etimesgut, Fethiye İdmanyurdu, Galata, İnegöl Kafkasspor, İnkılap Futbol, Küçükçekmece Sinop, Polatlı 1926, Silivrispor, Yeşil Yalova FK.

        2. GRUP

        12 Bingölspor, Ağrı 1970, Diyarbekirspor, Erciyes 38 Futbol, Kahramanmaraşspor, Karaköprü Belediyespor, Kırıkkale FK, Kırşehir Futbol, Kilis Belediyespor, Malatya Yeşilyurt, Mazıdağı Fosfatspor, Niğde Belediyespor, Osmaniyespor FK, Silifke Belediyespor, Suvermez Kapadokyaspor, Türk Metal 1963.

        3. GRUP

        1926 Bulancakspor, 52 Orduspor FK, Amasyaspor FK, Artvin Hopaspor, Çayelispor, Düzcespor, Fatsa Belediyespor, Giresunspor, Karabük İdmanyurduspor, Ereğli Belediyespor, Orduspor 1967, Pazarspor, Sebat Gençlikspor, Tokat Belediye Plevnespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, Zonguldakspor FK.

        4. GRUP

        Afyonspor, Alanya 1221 Futbol, Altay, Anadolu Üniversitesi, Ayvalıkgücü Belediyespor, Balıkesirspor, Belediye Kütahyaspor, Bornova 1877, Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, Efeler 09 Spor, Eskişehirspor, İzmir Çoruhlu Futbol, Karşıyaka, Ülkea Nazillispor, Tire 2021 Futbol, Uşakspor.

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