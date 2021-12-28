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Daha 3 yaşındaydı! Büyük acı!

Son dakika haberine göre Antalya'da, Suriyeli ailenin kızı Nevraz Abdullah, okul servisinin altında kaldı. Ağır yaralanan Nevraz, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti

Son dakika: 3 yaşındaydı! Kahreden olay!
Daha 3 yaşındaydı! Büyük acı!
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DHA

Antalya'da kaza, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3590 Sokak üzerinde meydana geldi.

ÖĞRENCİ SERVİSİNİN ALTINDA KALDI

DHA'da yer alan habere göre 3 yaşındaki Nevraz Abdullah, E.D.'nin kullandığı öğrenci servisinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNESİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, Nevraz Abdullah'ı servis aracının altından çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Anne, kızının aracın altından çıkartılmasını gözyaşları içinde izledi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Nevraz, Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük kız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Servis sürücüsü E.D., polis tarafından gözaltına alındı. Nevraz'ın cesedi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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