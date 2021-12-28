Daha 3 yaşındaydı! Büyük acı!

Antalya'da kaza, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3590 Sokak üzerinde meydana geldi.
ÖĞRENCİ SERVİSİNİN ALTINDA KALDI
DHA'da yer alan habere göre 3 yaşındaki Nevraz Abdullah, E.D.'nin kullandığı öğrenci servisinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
ANNESİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ
Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, Nevraz Abdullah'ı servis aracının altından çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Anne, kızının aracın altından çıkartılmasını gözyaşları içinde izledi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Nevraz, Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük kız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Servis sürücüsü E.D., polis tarafından gözaltına alındı. Nevraz'ın cesedi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
YORUMLAR