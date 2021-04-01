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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Muğla'da yaşandı! 3 yıl sonra yine aynı dehşet!
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3 yıl sonra yine aynı dehşet! Sahilde vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yetişkin bir yunus balığı ölü halde sahile vurdu. Yunusun kafasından vurularak öldürüldüğü tahmin ediliyor. 3 yıl önce de yine Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası Zeytin Koyu Sahili'nde başından vurularak öldürülmüş yunus balığı bulunmuştu

SON DAKİKA: Muğla'da yaşandı! 3 yıl sonra yine aynı dehşet!
3 yıl sonra yine aynı dehşet!
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İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yunus balığı ölü halde sahile vurdu. Yunusun kafasından vurularak öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde Torba Koyu'nda sahilde bir yunusun olduğunu fark eden çevre sakinleri, Bodrum Belediyesi yetkililerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, yunusun öldüğünü tespit etti.

Hayvanın başındaki kanama da dikkati çekti. Başından vurularak öldürüldüğü tahmin edilen yunus, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kıyıdan alındı. Yunusun başındaki darbenin kim veya kimler tarafından yapıldığı ise bilinmiyor.

Öte yandan, 3 yıl önce de yine Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası Zeytin Koyu Sahili'nde başından vurularak öldürülmüş yunus balığı bulunmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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