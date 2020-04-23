Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta 23 Nisan 00.00 itibariyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı.
Uygulama bu gece itibariyle başladı. Kısıtlama 26 Nisan tarihinde sona erecek.
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