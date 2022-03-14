5 kurşunla öldürdü 'Bilerek vurmadım' dedi 0:00 / 0:00

İHA

Bağcılar’da husumetlisi Okan Alkan’ı evinin önünde 5 kurşun ile öldüren ve Edirne Uzunköprü’de Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan Mahir Kılınç hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Kılınç, “Maktulü bilerek ve isteyerek vurmadım. Keşke böyle bir olay olmasaydı” dedi.

Bağcılar’da 10 Temmuz 2021’de meydana gelen olayda Mahir Kılınç (24) aralarında husumet bulunan Okan Alkan’ın (27) evinin önüne gitmişti. Burada yaşanan tartışmanın ardından Kılınç, Okan Alkan’a ruhsatsız tabancayla 5 el ateş etmişti. Okan Alkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Mahir Kılınç hakkında ‘kasten öldürme ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından müebbet hapis ile 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuklu sanık Mahir Kılınç (SEGBİS) sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya maktul Okan Alkan’ın ailesi ile taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mahir Kılınç, maktulün ağabeyi ve yeğenine uyuşturucu sattığını iddia ederek “Üstümde silah yoktu. Okan’ın yanına gittiğimde iki kişiydiler. Okan ile uyuşturucu satması hakkında konuştuk. Bana küfür etmeye başladı. Aramızda tartışma çıktı. O esnada üzerindeki silahını çekti. Çıkardığı silahı kasıklarıma doğru doğrulttu. Birbirimize girdik, boğuştuk, yere düştük. Biz yere düşünce maktulün elindeki silah da yere düştü. Ben yerdeki silahı aldım. Maktul ve arkadaşı üzerime doğru geldi, kaçmaya başladım. Bu esnada yerden aldığım silahla arkaya doğru ateş ettim. Maktulü bilerek ve isteyerek vurmadım. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Tabancayı da kaçarken çöp konteynerinin içine attım.” şeklinde konuştu.

Maktulün annesi müşteki Ayfer Alkan ise “Oğlum olaydan bir hafta önce kadar evde telefonla hararetli bir konuşma yapmıştı. Bu nedenle bir hafta evden çıkmadı. Evden çıkmaya korkuyordu. Olay günü de telefon geldi, bu telefondan sonra yüz ifadesi değişti. Eşofmanı ile evden dışarı çıktı. Üzerinde silah yoktu. Silah sesleri duyunca asker uğurlaması yapıldığını düşündüm. Sonrasında oğlumu yerde buldum” dedi.

Maktulün babası müşteki Tayfur Alkan ise “Silah sesleri duyunca dışarı çıktım. Evin 10-15 metre karşısında oğlum yerdeydi, kimin yaptığını sordum, ‘baba, Mahir Kılınç yaptı’ dedi” şeklinde konuştu.

Müşteki beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan maktulün annesi Ayfer Alkan, “Oğluma ‘ne oldu’ dedim ‘anne bir şey yok’ dedi, dışarı çıktı çocuk. Dışarı çıktığı anda silah sesi duydum. Daha sonra camdan baktığımda oğlum bana ‘anne beni vurdular sırtımdan beni kurtar’ diye. Ben gittiğimde kucağıma düştü. Adalet istiyorum. Benim oğlum evlenecekti nişanlıydı düğünü olacaktı.” dedi.