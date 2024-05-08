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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 8 ilde operasyon! Organize suç örgütü çökertildi: 33 gözaltı

        8 ilde operasyon! Organize suç örgütü çökertildi: 33 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen 'MAHZEN-39' operasyonlarında Elebaşılığını Umut Öken'in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi, 33 şüpheli yakalandı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 08:32 Güncelleme: 08.05.2024 - 08:33
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        Suç örgütü çökertildi: 33 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen "Mahzen-39" operasyonlarında organize suç örgütünün çökertildiğini, 33 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Diyarbakır merkezli Ankara, Bingöl, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum ve Kahramanmaraş'ta operasyonlar düzenlendi.

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        Elebaşılığını Umut Öken'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 33 şüphelinin de yakalandığını belirtti.

        "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "Şüphelilerin, Sur bölgesinde faaliyet gösteren esnafın iş yerlerine çökmeye çalıştıkları ve zorluk çıkaran esnafın iş yerlerini kurşunladıkları, Sur bölgesindeki bir iş hanına yerleştikleri ve bu iş hanını kendilerine üs olarak kullandıkları, zaman içerisinde diğer esnaflara korku ve baskı uygulayarak iş yerlerini terk etmelerini sağladıkları belirlendi. Örgütün, küçük yaştaki çocukları kullanarak, esnafa yönelik yaralama ve tehdit eylemlerini gerçekleştirdikleri, baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdur esnafları şikayetlerinden vazgeçirdikleri, Sur bölgesinde vatandaş üzerinde baskı kurarak isim yapmaya çalıştıkları, aralarında husumet bulunan grupların aralarındaki konulara müdahil oldukları, sözde mahkemeler kurup arabuluculuk yaptıkları ve bu şekilde maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi."

        Bakan Yerlikaya, ayrıca 14 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda fişeğe el konulduğunu kaydetti.

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