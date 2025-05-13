Reuters haber ajansı, ABD'li üç kaynağa dayandırdığı haberine göre perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek olan Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff ve Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg hazır bulunacak.

Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin Haberi Görüntüle

Durum net değil

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için kurulacak müzakere masasında ülkelerin katılım seviyesi henüz netlik kazanmış değil.

Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da Rus delegasyonuyla değil, Rus lider Putin'le görüşeceğini duyururken, Kremlin Rusya'dan kimin katılacağına Putin'in karar vereceğini ve onun istediği zamanda bu kararın açıklanacağını bildirdi.

ABD Başkanı Trump ise Suudi Arabistan, BAE ve Katar'ı kapsayan üç günlük Körfez turunun öncesinde, eğer görüşmelere katkı sağlayacağını düşünürse perşembe günü İstanbul'a gelebileceğini belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya'nın Ukrayna konusunda ciddi görüşmelere hazır olduğunu ancak Moskova'nın Kiev'in müzakereye hazır olduğundan şüphe duyduğunu söyledi.

Ryabkov, "Tahminlerde bulunmak için erken. Sorulması gereken soru Kiev rejiminin sponsorlarına ve Kiev'in kendisine yöneltilmelidir: müzakereye hazırlar mı?"