Özel jetiyle baskına katıldı, sözlerine tepki yağdı! 0:00 / 0:00

DHA

ABD'de Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak'ta Kongreyi basması ve yaşanan şiddet olaylarının yankıları sürüyor. Teksas eyaletinde ünlü emlak komisyoncusu ve radyocu Jenna Ryan arkadaşlarıyla birlikte milyon dolarlık özel jet ile başkent Washington'daki gösterilere katıldı.

Özel jetin yanında fotoğraf çektiren Jenna Ryan sosyal medya hesabından "Biz sadece başkente saldırdık. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi" ifadelerini kullandı. Ryan'a binlerce Amerikalı tepki gösterdi.

"BU SAVAŞA GİDEN BİR BAŞLANGIÇ"

Ryan, kongre binasının bulunduğu Capitol Hill'e yürüyüşü canlı yayınlayarak "Bütün bu işçi sınıfı insanlar bir hafta izin alıyor... Buraya özgürlük için uçtuk. Seçimi çalmak istiyorlar, her şeyi çalmak istiyorlar. Biz insanlar kızdık. Özel bir jetle uçtuk, tanrı bizi bugün burada istedi. Trump benim başkanım. Bu savaşa giden bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

Dört kişinin ölümüne neden olan gösteriye ilişkin ikinci bir paylaşım yapan Ryan, "Biz sadece başkente saldırdık. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi"dedi. Ryan´ın bu paylaşımına Amerikan medyası ve halk tarafından tepki yağdı.