TRT Spor'un haberine göre koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tedbir amaçlı tedavi altına alındı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 14 Mayıs'ta koronavirüse yakalanmış ve 21 Mayıs'taki testi negatife dönmüştü.
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