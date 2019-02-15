AK Parti ile MHP 'nin 31 mart yerel seçimlerinde tesis ettiği Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son görüşmelerinde sağladıkları ve ortaya koydukları irade ile genişliyor. Bu kapsamda çarşamba günü ilk görüşmelerini yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, ikinci kez bir araya geldi. Hafta sonuna kadar tamamlanması planlanan ve 19 Şubat'ta YSK'ya verilecek aday listelerine yetiştirilmeye çalışılan ittifakın son durumu ve hangi il ve ilçeleri kapsayacağına ilişkin bilgiler şunlar:

- "Beka" üst başlığında FETÖ ve PKK ile mücadeleden taviz vermeme amacıyla daha önce ittifak kapsamına alınmayan öncelik kayyum atanmış belediyelerde olmak üzere; Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Kars, Iğdır gibi illerde ittifak yapılacak. Adaylar açıklanmış dahi olsa kazanabileceği düşünülen ittifak ortağı parti lehine çekilecek. Kars, Iğdır MHP'ye bırakılabilir.

- Doğu ve güneydoğu dışındaki illerde de son anketlere ve sahadaki duruma bakılarak yeni durum değerlendirmesi yapıldı. Bu kapsamda; Giresun, Çanakkale, Bolu, Sinop, Edirne, Kırklareli, Yalova, Zonguldak gibi illerde de ittifak yapılacak. Bu illerde MHP'nin adaylarını çekmesi AK Parti'nin adaylarının desteklenmesi söz konusu.

- Ortak adayların çıkarıldığı illerde belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliklerinde de tek/ortak liste ile seçime girilmesi planlanıyor.

- Görüşmeleri yürüten parti yetkilileri, açıklanmış olan büyükşehirlerde aday çekme ya da diğer partinin adayını desteklenmesi bir konunun düşünülmediğini, bu konunun gündemlerinde olmadığını söylüyor. Adana, Mersin, Manisa'da MHP'nin, kalan 27 büyükşehirde AK Parti'nin adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştı.

- Açıklanmış olan büyükşehirlerin ilçelerinde ise ittifak genişleyecek. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere Adana, Antalya, Mersin, Diyarbakır ilçelerinde bazı değişiklikler olabilir. Açıklanmış olan ilçe adayları ittifak ortağı diğer partinin adayı lehine çekilebilir.

- İki partinin açıklanmış olan adaylarının çekilmesi sonucunda yaşanabilecek kırgınlık ve küskünlüklerin önüne geçebilmek amacıyla uzlaşılan yerlerde partiler adaylarına durumu ortaya koyan açıklamalar yapıyor. Anket sonuçları önlerine konularak ikna ediliyor.

- AK Parti ve MHP'nin söylem birliği, propaganda süreçlerinin uyumlu yürütülmesi, ortak mitingler konusunda da heyetler çalışma yürütülüyor. Bu konuda teşkilatlara gönderilecek talimatlar hazırlandı.

- Son olarak ittifak olan yerlerde Yüksek Seçim Kurulu'na aday bildirmeyecek partinin amblemi oy pusulasında yer almayacağından bu konuda seçmende oluşabilecek tereddüt ya da kafa karışıklığının önüne geçebilmek amacıyla partiler seçmen bilgilendirme çalışması başlatacak.