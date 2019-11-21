Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kürt kardeşlerimizle sorunumuz olmadığını ifade etmemize rağmen Barış Pınarı Harekatı'nı yalnız yapmak zorunda kaldık" dedi. Kimyasal silah iddialarını yalanlayan Akar, "Aslı olmayan iddialar. Bunlar ne TSK envanterinde var ne de eğitimi veriliyor" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan başkanlığında toplandı.

Toplantı başlamadan önce, CHP'li milletvekilleri, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasının işletme hakkının devriyle ilgili "protesto dövizleri" açtılar. CHP'li milletvekilleri, "25 yıllık bedelsiz devir peşkeş değil de nedir?", "Tank Palet fabrikasıyla ilgili milletten neyi gizliyorsunuz?" diye seslendiler. AK Partili milletvekilleri de CHP'li milletvekillerine, sorularını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bütçe görüşmeleri sırasında sorabileceklerini ifade ettiler. CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında bir süre tartışma yaşandı.

Daha sonra salona gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milletvekilleriyle tokalaştıktan sonra bütçe sunumuna başladı.

Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi verirken, "Kürt kardeşlerimizle sorunumuz olmadığını ifade etmemize rağmen Barış Pınarı Harekatı'nı yalnız yapmak zorunda kaldık. 145 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge tamamlandı. Kırıntıları içeride, harekat bölgesine doğusunda ve batısından tacizler geliyor" dedi.

Bakan Akar, kimyasal silah iddialarını da yalanlayarak, "Aslı olmayan iddialar. Bunlar ne TSK envanterinde var ne de eğitimi veriliyor" diye konuştu.