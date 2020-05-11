İHA

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Süngüllü Mahallesi’nde yaşayan Kadir Uslu, eşi Nazife Uslu ile birlikte oğulları Halil İbrahim Uslu’yu evlendirmek için kendileriyle irtibata geçen bir kişi aracılığı ile Azerbaycan’a gitti. 10 gün Azerbaycan’da kalan aile oğullarını burada evlendiremeyeceklerini anlayınca Manisa’ya geri dönmek istedi.

"AİLEYİ IĞDIR'A ÇAĞIRDILAR"

İHA'da yer alan habere göre Manisa’ya dönüş sırasında otobüste karşılaştıkları bir muavinin kendi akrabalarından bir kız ile oğlunun evlendirilebileceği vaadinde bulunması üzerine aile yeniden umutlandı. Manisa’ya dönen aileyi bir süre sonra arayan otobüste tanıştıkları muavin, Kadir ve Nazife Uslu çiftinin çocukları Halil İbrahim Uslu için Iğdır’da bir kız bulduğunu belirterek, kızla tanışmaları için aileyi Iğdır’a çağırdı.

TOPLAMDA 45 BİN TL VERDİLER

Manisa’da bin 800 kilometre Iğdır’a otobüsle yol giden aileyi, kendilerini kızın akrabaları olarak tanıtan kişiler karşıladı. Burada aileden altın ve nakit para olarak toplamda 45 bin lira alan şüpheliler ortadan kayboldu. Iğdır’da bulunan bir iş yeri sahibinin kendilerini uyarması üzerine dolandırıldıklarını anlayan Uslu ailesi soluğu karakolda aldı.

ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİLER

Burada kendilerini dolandıran şahıslar hakkında şikayetçi olan Uslu ailesine, karakolda geçmiş dönemde benzer suçlardan sabıkası bulunan şahısların fotoğrafları gösterildi. Kendilerini dolandıran şahısları sabıka fotoğraflarından teşhis eden aile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Uslu ailesi, oğulları Halil İbrahim’i evlendirmek vaadiyle dolandıran şahısların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyor.

"UŞAK'TAN İLERİ GİTMEM ARTIK"

Koyunları üzerinden toplamda 45 bin lira kredi çektiklerini belirten baba Kadir Uslu, “Toplamda 45 bin lira paramız gitti, 3 bin lira da valizlerimizde eşyalarımız vardı. Yargı önünde, Türk adaleti önünde bu şahısların hesap vermelerini istiyorum. Koyunlar üzerinden kredi çektik. Bu işin daha önemli olduğunu düşündük. Bizim haysiyetimizle oynandı. Bizimle dalga geçiyor gibi iş yaptılar. ‘Biz teröristiz, sizi öldürürüz’ diye bize telefon açıyorlar. Uşak’tan ileri gitmem artık. Adamlar bizi arayıp ‘Devlet tanımayız biz. Öldürürüz’ dedi. Devlet devlettir. Devletin şemsiyesi altında duruyoruz. Bizim başımız yandı” dedi.

"İNSAN İÇİNE ÇIKACAK YÜZÜMÜZ KALMADI"

Hem paralarından hem de evlenme hayalinden olduğunu söyleyen Halil İbrahim Uslu, çok üzgün olduklarını söylerken, Anne Nazife Uslu, “Hem paramızdan hem de hayalimizden olduk. İnsan içine çıkacak yüzümüz kalmadı. Bunların bir an önce yargılanmasını istiyoruz” diye konuştu.