Mutasyonu duyan altına sarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAltınSon dakika! Altın 1.5 ayın zirvesine çıktı
ABONE OL

Altın 1.5 ayın zirvesine çıktı

ABD'de tarafların 900 milyar dolarlık koronavirüs yardım paketi üzerinde uzlaşması ve İngiltere'de virüsün daha bulaşıcı mutasyonunun tespit edilmesiyle altına talep arttı. Altının ons fiyatı yaklaşık 1.5 ayın ardından ilk kez 1900 doların üzerine tırmandı. Gram altın fiyatı ise 470 lirayı aştı

Son dakika! Altın 1.5 ayın zirvesine çıktı
Mutasyonu duyan altına sarıldı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 9 Kasım'dan bu yana ilk kez 1.900 doların üzerine çıktı.

Bu yükselişte ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin 900 milyar dolarlık koronavirüs ekonomik yardım paketi üzerinde anlaşmaya varması etkili oldu.

Bunun yanında İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen versiyonunun tespit edilmesi de yatırımcının güvenli liman arayışını artırdı. İngiltere'den yapılan açıklama yeni seyahat kısıtlamalarını beraberinde getirdi.

GRAM ALTIN DOLARDAN DA DESTEK BULDU

Bu sebeplerle altın sabah saatlerinde 1906 dolara kadar yükseldi. Bugün 1900 dolarlık seviyenin kalıcı olarak kırılıp kırılmadığı takip edilecek.

Bu arada yurtiçinde de dolardaki yükselişin de etkisiyle gram altın yüzde 2 değerlenerek 470 liranın üzerine tırmandı. Dolar bu sabaha itibarıyla 7.71 lirayı aştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: 21 Aralık Altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın gram altın fiyatları 2020
ALTINGüncel altın fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA: Hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? 20 Aralık 2020 altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatları
ALTINAltın fiyatları hafta sonu nasıl?
SON DAKİKA: 20 Aralık Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek gram altın fiyatları anlık 2020 güncel
ALTINAltın fiyatları bugün ne oldu?
SON DAKİKA: 19 Aralık altın fiyatlarında son durum ne? 19 Aralık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatları son dakika
ALTIN19 Aralık Altın fiyatları ne kadar oldu?
Son Dakika: 19 Aralık Altın fiyatları düşüşte! Bugün Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2020
ALTINAltın fiyatları haftasonu ne kadar?
18 Aralık altın fiyatlarında son durum ne? 18 Aralık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatları son dakika
ALTIN18 Aralık altın fiyatlarında son durum
18 Aralık Altın fiyatları ne kadar? Son dakika Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2020
ALTINAltın fiyatlarında son durum ne?
Mücevher İhracatçıları Birliği'nden kredi kartı taksit açıklaması
ALTIN"Karar kuyumcular için iyi olmayacak"
Son Dakika: Altın fiyatları YÜKSELİŞTE! 17 Aralık altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün 2020 güncel
ALTINAltın fiyatlarında yeniden yükseliş!
SON DURUM: 17 Aralık Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları 2020 güncel
ALTINAltın fiyatları ne kadar oldu?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X