Mutasyonu duyan altına sarıldı 0:00 / 0:00

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Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 9 Kasım'dan bu yana ilk kez 1.900 doların üzerine çıktı.

Bu yükselişte ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin 900 milyar dolarlık koronavirüs ekonomik yardım paketi üzerinde anlaşmaya varması etkili oldu.

Bunun yanında İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen versiyonunun tespit edilmesi de yatırımcının güvenli liman arayışını artırdı. İngiltere'den yapılan açıklama yeni seyahat kısıtlamalarını beraberinde getirdi.

GRAM ALTIN DOLARDAN DA DESTEK BULDU

Bu sebeplerle altın sabah saatlerinde 1906 dolara kadar yükseldi. Bugün 1900 dolarlık seviyenin kalıcı olarak kırılıp kırılmadığı takip edilecek.

Bu arada yurtiçinde de dolardaki yükselişin de etkisiyle gram altın yüzde 2 değerlenerek 470 liranın üzerine tırmandı. Dolar bu sabaha itibarıyla 7.71 lirayı aştı.