Arazi kavgası! Gelinini öldürdü! 0:00 / 0:00

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Meral Yıldız'ın haberine göre olay pazar günü Van'ın Erciş ilçesi Aşağıçökek Mahallesi'nde meydana geldi. H.T. ile oğlu B.T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle evde tartışma çıktı.

KURŞUN GELİNİNE İSABET ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle baba H.T., üzerinde bulunan silahı çıkararak ateş etti. Silahtan çıkan mermi, evdeki gelini N.T.'ye isabet etti. Hastaneye kaldırılan N.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYIN ARDINDAN KAÇTI

Olayın ardından baba H.T. kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları detaylı incelemede baba H.T.'nin yerini tespit etti.

YAKALANIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zanlı, iki gün sonra özel ekip tarafından Çaldıran ilçesinde saklandığı arkadaşına ait evde yakalandı. Suç aleti tabancayı olay yerine yakın boş araziye gömerek sakladığı tespit edilen H.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Erciş Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.