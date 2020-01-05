Galatasaray'a transfer olacağı bir süredir gündemde olan ancak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tarafından yalanlanan Arda Turan'da sıcak gelişme yaşandı! TRT Spor'un haberine göre Arda Turan, Medipol Başakşehir'in devre arasında gerçekleştireceği kamp kadrosuna dahil edilmedi!

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak olan Başakşehir, 5-15 Ocak tarihleri arasında Antalya'da olacak.

Turuncu-lacivertliler 9 Ocak'ta Fortuna Sittard, 11 Ocak'ta ise Young Boys ile hazırlık maçında karşılaşacak.