Etiketlerinde, "trans yağ asidi yoktur" uyarısı bulunmayan çikolata, şeker, gofretler, kekler, tatlı bisküviler, meyveli paylar, cipsler, gevrek çerezler, meyve suları kola, dondurma, dondurulmuş yoğurt, buzlu şekerlemeler gibi yiyeceklerin reklamlarının yasaklanacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı, daha önce RTÜK'ün çalıştığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan yiyeceklere ve içeceklere reklam yasaklarıyla ilgili Bilim Kurulu'nu devreye soktu.

Hüriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Bilim Kurulu "Çocuklara Yönelik Aşırı Tüketimi Tavsiye Edilmeyen Gıdalar ve İçecekler İle İlgili Reklamlar İçin Besin Profili Modeli Kullanım Rehberi" hazırladı.

Rehberde reklamına izin verilmeyen ve şartlı izin verilen yiyeceklerin listesi yayınlandı. Buna göre, reklamına izin verilmeyen ürünler kırmızı renkle ifade edilecek.

Ambalajında ya da etiketinde 'Trans Yağ Asidi yoktur' uyarısı bulunmayan tüm çikolata ve kakao içeren diğer ürünler, beyaz çikolata, jöle, şekerlemeler, kaynatılmış tatlılar, şekerli sakızlar, karameller, likörlü tatlılar, sürülebilir çikolata ve diğer tatlı soslar, fındık, fıstık badem ezmeleri, tahıllı, granüllü, müsli barlar, pastane ürünleri, kruvasan, kurabiyeler, bisküviler, pandispanya kekler, yaş pastalar, waffle, meyveli paylar, tatlı poğaça ve çörekler, çikolata kaplı bisküviler, kek karışımları, lokma benzeri tatlılar, baklavalar, tüm cipsler yasak kapsamında.

BAZI ÜRÜNLERE ŞARTLI İZİN

Reklamına belirli kriterlere uyulması halinde izin verilecek gıda ve içecek listesi ise belirlenen oranlardan fazla eklenmiş tuz, şeker, tatlandırıcı, yağ oranlarını aşmama kaydıyla:

Patlamış mısır ve mısır gevreği, taneler (kuruyemiş) fındık ve karışık fındıklar tuzlu bisküvi, krakerler, pirinç-mısır-hamur ya da patatesten yapılmış diğer atıştırmalıklar.

Tatlandırılmış sütler, badem, soya, pirinç, yulaf sütleri, yulaf ezmesi, mısır gevreği, çikolatalı kahvaltılı gevrekler, müsli, yoğurtlar, yağlı sütler, aromalı kremalar, fermente sütler ve içilebilen yoğurtlar, peynir bazlı ve diğer diğer yoğurt muadilleri, ilave katkılar içeren yoğurt ürünleri, peynirler, pizzalar, lazanya ve soslu diğer makarnalar, yemeye hazır sandviçler, çorbalar, tereyağı, margarinler, bitkisel sıvı yağlar, sıradan ekmekler, kuru ekmekler, galeta ve tost ekmekleri, sosis, salam, jambon, pastırma, sucuk, tavuk parçaları, reçel, turşu, domates ketçabı, mayonez, hardal.”

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