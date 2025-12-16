Habertürk
        Son dakika: Aydın'da 2 küçük çocuk boylarından büyük scooter çaldılar | Son dakika haberleri

        Aydın'da 2 küçük çocuk boylarından büyük scooter çaldılar

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir esnafa ait elektrikli scooter, küçük yaştaki iki çocuk tarafından çalındı. Boyundan büyük scooterı çalan, yerine oyuncağını bırakan iki küçük çocuğun görüntüleri, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Giriş: 16.12.2025 - 10:35 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:35
        Boylarından büyük scooter çaldılar
        Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir esnafa ait elektrikli scooter, küçük yaştaki iki çocuk tarafından çalındı. Boyundan büyük scooterı çalan, yerine oyuncağını bırakan iki küçük çocuk, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        İKİ ÇOCUĞUN SCOOTERI ALIP GİTMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA

        İHA'daki habere göre olay, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Değeri yaklaşık 30 bin TL olduğu öğrenilen elektrikli scooter, yaşları 6 ya da 7 arasında olduğu tahmin edilen iki çocuk tarafından alındı.

        Scooterın sahibinin iş yerinde bulunmadığı sırada gerçekleşen olay, akşam saatlerinde fark edildi. İş yeri sahibinin şikayetinin ardından polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        SCOOTERI ÇALIP YERİNE OYUNCAĞINI BIRAKTI

        Kuşadası’nda iki küçük çocuğun scooterı çalıp bölgeden uzaklaşması ise çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuklardan birinin boyundan büyük elektrikli Scootera binip gitmesi yer alırken, diğer çocuğunun elindeki oyuncak scooter’ı bırakması yer aldı.

        "AYIP OLMASIN DİYE"

        Scooter sahibi Caner Sevim, durumu komşu esnafla paylaştıktan sonra çevredeki güvenlik kameralarını incelediklerini belirterek, "Bir yere gitmiştim, dükkan kapalıydı. Akşamüzeri dışarı çıktığımda fark ettim. Komşunun kamerasına baktık, çocukların scooterı alıp götürdüğünü gördük. Ayıp olmasın diye küçük olanı bırakıp gitmişler" ifadelerini kullandı.

        #Aydın
