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Bağdat'ta patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir halk pazarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğü 47 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bağdat'ta patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bağdat'ta patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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AA

Hükümete bağlı sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.

Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığının patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya ilişkin soruşturma açılması talimatı verdi.

Bağdat’taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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