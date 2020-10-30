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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İzmir'de yaşanan deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 30, 2020

Bakan Albayrak açıklamasında "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

EKİPLER SAHAYA İNDİ

Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Enerji arzıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz sahaya indiler, hasar tespit çalışmalarına başladılar" dedi.

ULAŞIM VE İLETİŞİMDE SORUN YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ''Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok'' açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Can kaybı olmamasını ümit ediyorum." ifadesini kullandı.