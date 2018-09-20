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Son dakika... Bakan duyurdu: Fatih gemimiz Akdeniz'de göreve başlayacak!

Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetelerin Ankara temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in haberine göre, Bakan Dönmez, "Fatih gemimiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz'de göreve başlayacak" açıklamasında bulundu

20.09.2018 - 11:20 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih gemimiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz'de göreve başlayacak. Denizlerimizdeki varlığımızı Barbaros, Oruç Reis ile Fatih sondaj gemilerimizle daha da güçlendirdik. Fatih gemimiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde Akdeniz'deki ilk sondajını gerçekleştirecek. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin onaylamadığı hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyiz." açıklamasında bulundu.

 

ARAMA ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİK

Oyunun rengini değiştirecek tek unsur, bunu yerli ve milli olması açısından söylüyorum, bizim doğal gaz veya petrol bu topraklarda veya denizde bulmamız. Onun için hem Türkiye Petrolleri'nde hem özel sektörde hidrokarbon arama faaliyetlerine hız veriyoruz. Bu kapsamda Güneydoğu'da bir takım güvenlik gerekçesiyle arama yapılamayan yerler vardı; teknik olarak gidilmesi uygun olmayan. O kapsamda aramaları artırdık. Şu anda hem Hakkâri'de hem Siirt'te yeni arama bölgelerimiz, sondajlarımız var; ümitliyiz. Ancak bugünden bir beklenti doğurmak da istemiyoruz, çünkü ne çıkacağını bilmiyoruz. Denize gelince, hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de bizim sismik çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etti. Akdeniz'de inşallah planımız önümüzdeki ayın içerisinde ilk sondajımıza başlamak istiyoruz. Bu, Antalya açıklarında olacak; lokasyon hemen hemen belirlendi. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl bir gemi satın almıştık. Şimdi onun tabi ekipmanları kontrol edildi, tamamlandı. İlk defa orada kendi gemimizle başlamış olacağız. Niyetimiz bu gemi ile her yıl iki tane yeni sondaj yapmak. Karadeniz'de daha önce bir 4 sondajımız vardı bunlar yabancı yerli Türkiye Petrolleri ile. Henüz daha bir gaz bulabilmiş değiliz. Ümitli olduğumuz bir iki yer daha var, oralarda yoğunlaşıyoruz. Karadeniz'de de sondajlara başlayabiliriz. İkinci geminin alımı ile ilgili belirli bir noktaya geldi, şimdi onun finansmanı ile alakalı görüşmelere başladık. Biraz tabi bu noktada Hazine ve Maliye Bakanlığımızla da görüşüyoruz. Onu da bağlarsak ikinci gemiyi de almış olacağız inşallah. 

 

 

 

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