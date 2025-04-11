Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Silahlanma yarışı maalesef yeniden başlamıştır.

Bu ortamda küresel yönetişimde yaşanan aşınma en önemli sınamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası sisteme en büyük tehdit ise kuralsızlığın, başına buyrukluğun hakim olduğu karanlık bir gelecektir.

Aklı selim ve adalete dayalı gerçekçi politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki katliama sessiz kaldı.

Dünya sisteminin merkezinde güç değil hak hakim olmaktadır. Türkiye krizlerin tam kalbinde ama çözümün de merkezinde duran bir ülkedir. Bugün Türkiye Gazze için sesini yükselten, Ukrayna için barış çağrısı yapan bir aktördür.

Bölgemizde refah ancak işbirliği ve dayanışmayla mümkün. Bu nedenle komşularımızı bir düşman olarak değil, işbirliğimizin ortakları olarak görüyoruz."

Ayrıntılar geliyor...