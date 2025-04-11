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        Haberler Dünya Son dakika Bakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda: BM güçlünün tarafını tutan bir düzene dönüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda: BM güçlünün tarafını tuan bir düzene dönüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor. Fidan, organizasyonda mevcut sorunlara çözüm yollarını ele alacaklarını belirtti. Fidan, "BM, gücün tarafını tutan bir düzen haline geldi. Bunun en büyük örneği Gazze" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 15:36 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:45
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        Bakan Fidan: BM güçlünün tarafını tutan bir düzene dönüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

        Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Silahlanma yarışı maalesef yeniden başlamıştır.

        Bu ortamda küresel yönetişimde yaşanan aşınma en önemli sınamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası sisteme en büyük tehdit ise kuralsızlığın, başına buyrukluğun hakim olduğu karanlık bir gelecektir.

        Aklı selim ve adalete dayalı gerçekçi politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır.

        Birleşmiş Milletler, Gazze'deki katliama sessiz kaldı.

        Dünya sisteminin merkezinde güç değil hak hakim olmaktadır. Türkiye krizlerin tam kalbinde ama çözümün de merkezinde duran bir ülkedir. Bugün Türkiye Gazze için sesini yükselten, Ukrayna için barış çağrısı yapan bir aktördür.

        Bölgemizde refah ancak işbirliği ve dayanışmayla mümkün. Bu nedenle komşularımızı bir düşman olarak değil, işbirliğimizin ortakları olarak görüyoruz."

        Ayrıntılar geliyor...

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