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HaberlerSağlıkSON DAKİKA Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama: Kısıtlamalar... - Haberler
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Son dakika... Bakan Koca'dan önemli açıklama

Son dakika... kritik Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz." notu ile paylaştı. Bakan Koca üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili olarak şu ifadelerde bulundu: Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir

SON DAKİKA Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama: Kısıtlamalar... - Haberler
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Covid-19) Bilim Kurulu toplantısının ardından bir yazılı açıklama yaphtı. Koca "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz." duyurusunda bulundu.

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Bakan Koca'nın yazılı açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

COVID-19’a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız. Koronavirüs Bilim Kurulumuzla bir araya gelerek salgınla mücadelede mevcut durumu ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik.

"DETAYLI GÖSTERGELERLE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Salgın yönetiminde “yerinde karar” döneminde olduğumuzdan geçen hafta söz etmiştim. Yerinde alınacak kararlara esas olması amacıyla bir haftalık toplam vaka sayılarının nüfusa oranlı olarak illerimizdeki durumunu gösteren haritayı yayımladık. Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Daha detaylı göstergelere ilişkin çalışmalar da yapılmaktadır.

"MUTASYONLARA KARŞI ETKİN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Ülkemizde tedbirlere ve kısıtlamalara uyumun etkisini hep birlikte gördük. Ancak vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışma söz konusudur. Her gün ne yazık ki hala 100’e yakın vatandaşımızı bu hastalık sebebiyle kaybediyoruz. Normal hayatımıza dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizde de görülen mutasyonlara karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz. Buna rağmen bazı mutasyon türlerinin bulaşma oranı çok daha yüksek. Bu riski göz ardı etmeden tedbirlere uymaya ısrarla devam etmek zorundayız.

"AŞILAMADA BİRİNCİ GRUBU TAMAMLAMAK ÜZEREYİZ"

Bütün kurumlarımızın desteği, vatandaşlarımızın fedakarlığı, tüm vatandaşlarımızı kapsayan sağlık güvencesi, en önemlisi sağlık çalışanlarımızın emeği ve tecrübesiyle ülke olarak COVID-19 tedavisinde etkin mücadelemizi sürdürüyoruz. Organize bir şekilde yürüttüğümüz aşı programımız da hakkaniyetle değerlendiren her kesimden, dünyanın her yerinden takdir topluyor. Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılanmasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz.

"HAFTA SONLARINDA AŞI İÇİN RANDEVU ALINABİLECEK"

Şu ana kadar ülkemize yaklaşık 800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyonu aşkın doz aşı yapılmış oldu. Sırası gelen vatandaşlarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak kamu ve özel hastaneler ile aile hekimliklerinde aşılarını yaptırabilirler. Bu esnada kalabalıkların oluşmaması için olabildiğince yaygın olarak randevu verilmesine dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımızın günün bilinen kalabalığını yaşamaksızın mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında tüm kamu ve özel hastanelerimizden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerini hatırlatmak isterim.

"MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE AŞILAMA TAMAMLANACAK"

Kontrolleri tamamlanan aşılarımız devreye girdikçe aşı takvimini hızlandırma gayreti içindeyiz. Mümkün olan en kısa sürede Bilim Kurulunun belirlediği stratejiye uygun olarak aşılamayı tamamlamayı hedefliyoruz. Bu hususta vatandaşlarımızın sağduyusu ve duyarlılığı ile güçlü sağlık alt yapımıza güvenim tamdır.

"YÜZ YÜZE EĞİTİMLE İLGİLİ GÖRÜŞ BİRLİĞİNİ YÖK'E İLETTİK"

Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.

"ELİMİZDE BULUNAN EN GÜÇLÜ İKİ SİLAH: DOĞRU BİLGİ VE AŞI"

COVID-19’a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız.

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