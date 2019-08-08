SON DAKİKA!

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sağlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz dönemi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na ( SGK)teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresi 23 Ağustos'a kadar uzatıldı. Bu karar öncesinde ayın 15’ine kadar reçete ve faturaların teslim edilmesi gerekiyordu. Böylece 8 gün ek süre tanınmış oldu. Kararı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu.