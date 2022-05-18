Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na büyükelçi tepkisi 0:00 / 0:00

DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkentte Polis Müzesi'nde gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği "Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili, "Hangi konuyla alakalı olursa olsun SADAT´ın önüne gidene kadar, Et ve Süt Kurumu´nun önüne gidene kadar, hafif bir cesaretin varsa, bizim söylediğimiz büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme ortaya koy da görelim. Bu konunun üstünü örtemezsin. Bu Türkiye´ye bir ihanettir. Sen Türkiye´nin geleceğini Avrupalı bir büyükelçiye pazarlayamazsın" ifadelerini kullandı.

Soylu şöyle devam etti: "Bu Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk´ün partisi değil, İnönü´nün partisidir, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi´nin, Atatürk ile hiçbir ilgisi yoktur. Neden İnönü´nün partisidir? Çünkü İnönü, Atatürk karşıtıdır. Bugün uyguladığı politikada İnönü politikasıdır. İnönü politikası dedikodu politikasıdır, iftira politikasıdır. Batı ile işbirliği yaparak iktidarı ele geçirme politikasıdır."

"BİR BARON DAHA İÇERİDE"

Uyuşturucu ile mücadeleye de değinen Soylu, "Bir baron daha içeride, gözaltında şu an. Epeydir peşindeydik. Urfi Çetinkaya´nın kardeşi şu anda gözaltında" dedi.

Soylu şöyle devam etti: "Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) yapay zeka programı, bu bizim yeni çocuğumuz, 52 kilo patlayıcı yakalamıştık, o patlayıcıyı bununla yakaladık. ASENA programı bize alarm üretti, dedi ki `burada bir kaçakçılık meselesi var´, biz uyuşturucu için gittik, 52 kilo patlayıcı çıktı."