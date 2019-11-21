Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin yaklaşık 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntıdan 12 dakika sonra saat 15.27'de bu kez Balıkesir'in Sindirgi ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu deprem de yerin 7.46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER - 21 KASIM

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: