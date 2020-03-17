Son dakika yeni müjde! Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye’de akaryakıt fiyatları belirlenirken Brent petrol, uluslar arası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatı ve dolar kuru hareketleri dikkate alınıyor. Brent petrolde, düşüş devam ediyor. 30 doların altını gördü ve sonra bir miktar arttı. Halen, 30-31 dolar aralığında işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları da geriledi. Benzinin tonu 289 dolardan 243 dolara indi. Motorinin tonu da 342 dolardan 309 dolara düştü.

GECE 7 KURUŞ ZAM YAPILDI

Benzinde, bu gece 25 kuruş indirim bekleniyor. Motorinde de (yukarı yönlü olağanüstü bir hareket olmazsa) çarşambayı Perşembe gününe bağlayan gece 25-26 kuruş indirim hesaplanıyor. Halen, benzinin litresi, (illere göre küçük değişiklik gösterebilir) gece yapılan 7 kuruş zam sonrasında 5 TL 70 kuruşa çıktı, motorin 5 TL 75 kuruş. Benzin, aradaki farkı bu gece yapılacak indirim sonrasında daha da açacak.