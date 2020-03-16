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Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 31,97 dolardan işlem görerek başladı. Öğle saatlerine gelindiğinde ise petrol 30,8 dolara kadar inerek son 4 yılın en düşük seviyesine indi.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 2018'de 71,19 dolarken, 2019'da bu rakam yüzde 9,6 azalarak 64,37 dolara gerilemişti.

ABD Merkez Bankası (Fed) indirimine rağmen piyasalarda koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya-Suudi Arabistan arasındaki üretim savaşları nedeniyle oluşan olumsuz beklentiler, petrol fiyatlarındaki düşüşün sürdürmesine neden oluyor.

Dünyanın en büyük petrol tedarikçilerinden, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun net karı da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20 azalarak 88,2 milyar dolara kadar geriledi.

Şirketin 2019 yılı finansal bilançosuna göre, Saudi Aramco, 2018'de 111,1 milyar dolar net kar elde etmişti. Net kardaki azalışta, ham petrol fiyatlarında yıldan yıla görülen düşüş etkili oldu.

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