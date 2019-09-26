SON DAKİKA!

Benzine bu gece yarasından itibaren 25 kuruş indirim geldi. Devletin, benzinde “eşel mobil” sistemi uyarınca 1 kuruş dolayında alacağı bulunuyordu. Bu nedenle ÖTV 1 kuruş arttı.

EPGİS AÇIKLADI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) twitter hesabından yapılan açıklamada "27/09/2019 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 25 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi. EPGİS'den yapılan açıklamada ayrıca akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi yapıldığı kaydedildi. Açıklamada "27/09/ 2019 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 1 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" denildi.