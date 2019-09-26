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HaberlerEnerjiSon dakika! Benzinde 25 kuruş indirim bekleniyor

Son dakika! Benzine 25 kuruş indirim geliyor

HABERTURK.COM

Son dakika haberi.... Akaryakıtta, Suudi Arabistan’ın devlet şirketi Aramco’ya yapılan saldırı sonrasında zam yönlü ibre, indirime döndü. Benzinde, bu gece 25 kuruş indirim bekleniyor. Olcay Aydilek'in haberi

son dakika

Türkiye’de, akaryakıt fiyatları belirlenirken üç temel öğeye bakılıyor. Brent petrol, Akdeniz bölgesindeki ürün fiyatları (motorin ve benzin) ve dolar kuru. Suudi Arabistan’ın devlet şirketi Aramco’ya yapılan saldırı sonrasında hem petrol, hem de ürün fiyatları yükselmişti. Bu nedenle gerek benzinde gerekse de motorinde yüksek tutarlı zamlar gündeme gelmişti. Devlet, bir miktar zammı pompa fiyatlarına yansıtmış, bir miktar da “eşel mobil” gereğince ÖTV’den karşılanmıştı.

DEVLETİN 1 KURUŞ ALACAĞI VAR

Petrol sektöründe “normalleşme” ile birlikte Brent ve ürün fiyatları geriledi. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 648 dolardan 600 dolara kadar düştü. Benzinde, 26 kuruş dolayında indirim göründü. Devletin, benzinde “eşel mobil” sistemi uyarınca 1 kuruş dolayında alacağı bulunuyor. Bu düşülecek ve 25 kuruşun bu gece pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. Motorinde durum ne? Uluslar arası piyasalarda motorin fiyatları da gevşiyor. Ancak, bu hafta bir indirim beklenmiyor.

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