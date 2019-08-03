Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlar kervanına bir isim daha katıldı. Siyah-beyazlılarda Gary Medel, kasık sakatlığı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Kartal da dün de Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz'ün sakatlandığı açıklanmıştı.

BURAK ENDİŞESİ

Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki 3'üncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynanan mücadele sonrası Burak Yılmaz'ın ameliyat olduğu sağ ayağında ağrıları arttı. Bunun üzerine bu sabah Salzburg'da hastaneye götürülen milli futbolcunun durumu çekilecek MR ve yapılacak tetkiklerden sonra beli olacak.