Beşiktaş, İspanyol yıldızı Alvaro Negredo'nun transfer olacağı iddialarına açıklamayla yanıt verdi.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Alvaro Negredo’nun transferi için anlaşmaya varıldığı haberi doğru değildir. Haberde bahsi geçen Al Nasr kulübünden şu ana kadar Negredo’nun transferi için kulübümüze yapılmış resmi bir teklif yoktur. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

NTV Spor, İspanyol santrforun Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinden Al Nasr'a transfer olduğunu öne sürmüştü.

Al Nasr bu sezon Leicester City'den Ahmed Musa ve Fenerbahçe'den Giuliano'yu da transfer etmişti. Bir dönem Galatasaray formasını da terleten Nordin Amrabat da bu yaz Al Nasr'a transfer olmuştu.

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